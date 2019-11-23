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Fatih’te Çinli çifte otomobil çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 21:07 | Son Güncelleme

Fatih’te Kennedy Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli karı-kocaya otomobil çarptı.

Fatih’te Kennedy Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli karı-kocaya otomobil çarptı. Turist çiftin yaralandığı kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 19.00 sularında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu olan Huang Yuping (64) ile Werfang Mao (66), yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Eminönü yönüne giden Taner Ö. idaresindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil, orta şeritte iki turiste çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki turist de savrulurken, Werfang Mao’nun kafasını yere çaptı.

Çinli turistler hastaneye kaldırıldı
Kazaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler ilk müdahalenin ardından Werfang Mao’nun beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğunu belirledi.

Çinli turistlere çarpan sürücü gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Taner Ö’yü gözaltına aldı. Polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. Sağlık ekipleri, daha sonra ağır yaralı olan Werfang Mao’yu İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kadın yaralı Yuping’i ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kadın turistin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Daha sonra aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat aksayan trafik normale döndü.

“Birinin havada takla attığını gördüm”
Kaza anını anlatan Ahmet Maço isimli bir vatandaş, “Arabanın sesi geldi, çıkmadan önce birinin havada takla attığını gördüm. Kadın burada, erkekte farklı yerde yatıyordu. Hemen ambulansı aradık, iki tane ambulans geldi. Erkeğin durumu daha ağırdı. Çok fazla şekilde kan akıyordu, kadının da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar vardı” diye konuştu.
Polis aracına bindirilen sürücü polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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