HABER

Fatih'te Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

FATİH'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar. Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Temmuz ayında şaşırtan manzara!Temmuz ayında şaşırtan manzara!
Temmuz ayında kar yağdıTemmuz ayında kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keşiş Dağları'nda Temmuz ayında kar yağdı

Temmuz ayında şaşırtan manzara!

Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Aşırı sağcı İngiliz Trump'a yalvardı!

Aşırı sağcı İngiliz Trump'a yalvardı!

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Amisos Tepesi'nde büyüleyen güzellik!

Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.