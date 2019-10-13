HABER

Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:30 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü. Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınamaİsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama
Anne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit olduAnne Fatina Hadbe: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Gözyaşlarını tutamadılar! SMO komutanları Tel Abyad'a böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

MSB paylaştı: İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.