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FATİH'TE ÇÖKEN BİNADA ÖLEN İKİ ARKADAŞIN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

  Fatih Yedikule'de çöken binanın altında kalarak can veren iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı.  Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada akşam saatlerinde çökme meydana gelmişti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Fatih Yedikule'de çöken binanın altında kalarak can veren iki arkadaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada akşam saatlerinde çökme meydana gelmişti. Hurda toplamak için binaya giren Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uykun (16) hayatını kaybetmiş kardeşleri Serhat Tunç ile Mustafa Uykun ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden iki arkadaşın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

KARDEŞİ KESER ALMAYA GİTMİŞ
Yaşanan olayı anlatan Emircan Tunç'un yakını Hüseyin Kara, Emircan'ın kardeşi Serhat'ın hurda arabasına keser almaya gittiği için ölümden kurtulduğunu söyleyerek ,"Biz zaten Fatih civarında çalışıyoruz. Hurda işi yapıyoruz. Çocuklar ev yanınca orada hurda toplamaya gitmişler. 5 kişilermiş. 2 kişi altında kalıyor. 3 kişide yaralı olarak hastane götürülüyor. Ramazan'la Emir altında kalarak hayatını kaybediyor. Diğerlerinin durumu iyi çok şükür" dedi.
Emircan Tunç 'un cenazesi memleketi Sinop Boyabat'a, Ramazan Uykun'un cenazesinin ise memleketi Niğde'ye götürüleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Adli tıptan görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Uykun'un cenezesinin çıkışı
-Emircan'ın yakını ile röportaj
-Uykun (kırmızılı)
-Tunç (GS formalı)
-Diğer detaylar

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