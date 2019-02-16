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Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Fatih’te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.Fatih’te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü.

Fatih’te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.
Fatih’te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Çöken binanın enkazı, drone ile havadan da görüntülendi.

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
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