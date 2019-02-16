Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi

Fatih’te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.

Fatih’te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Çöken binanın enkazı, drone ile havadan da görüntülendi.