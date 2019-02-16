Fatih’te çöken 3 katlı ahşap binanın enkazı, drone ile görüntülendi.
Fatih’te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Çöken binanın enkazı, drone ile havadan da görüntülendi.
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
Fatih’te çöken binanın enkazı drone ile görüntülendi
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