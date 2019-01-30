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Fatih’te çöken binanın enkazında ölenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Fatih’te geçtiğimiz gün yanan ve dün akşam saatlerinde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.Fatih’te geçtiğimiz gece yanan binanın içerisine girerek hurda toplamaya çalışan Emircan Tunç ve Ramazan Uysal, bu sırada binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kaldı.

Fatih’te geçtiğimiz gün yanan ve dün akşam saatlerinde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden iki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Fatih’te geçtiğimiz gece yanan binanın içerisine girerek hurda toplamaya çalışan Emircan Tunç ve Ramazan Uysal, bu sırada binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kaldı. Bu sırada Emircan Tunç’un kardeşi Serhat Tunç ve Ramazan Uysal’ın kardeşi Mustafa Uysal ise kendilerini binadan son anda atarak hafif olarak yaralandı. Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonrasında Uysal ve Tunç’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Emircan Tunç’un cenazesini teslim almaya gelen yakını Hüseyin Kara akrabalarının hurda toplamak için binaya girdiğini belirterek “Sabah ev yanınca bunlar da hurda toplamaya giriyor beş kişi. 3 kişi dışarıya çıkıyor iki kişi ise enkaz altında kalıyor. Takdir böyleymiş yapacak bir şey yok” dedi.

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