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Fatih’te çökme riski bulunan bina çevresinde önlem alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Fatih Balat’ta 3 katlı metruk binadan düşen parçalar dolayısıyla çökme riskine karşı bina çevresinde önlem alındı.

Fatih’te çökme riski bulunan bina çevresinde önlem alındı

Fatih Balat’ta 3 katlı metruk binadan düşen parçalar dolayısıyla çökme riskine karşı bina çevresinde önlem alındı. Belediye yetkililerince bina çevresinde önlem alınırken, binanın olduğu sokağa giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Fener Külhani Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce dernek binası olarak kullanılan ve yakın zamanda belediye ekiplerince çökme riski nedeniyle boşaltılan metruk binadan parçalar sokağa düştü. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu binanın yüksek oranda çökme riski bulunduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine Fatih Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri çökme riski bulunan binanın çevresinde önlem alarak, binanın bulunduğu sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"Tehlike halen devam ediyor”
Bir ay önce binayı boşalttıklarını ifade eden Sigara, Alkol, Kumar, Uyuşturucu, Teknoloji Bağımlılığı, Şiddet ve Obezite ile Mücadele Derneği Başkanı Hasan Bayraktar, "Bir ay önce binada çatlak olduğu gerekçesiyle belediyeye başvuruda bulunduk. 15 gün önce belediye ekipleri de gelerek bina çevresini saçla çevirdi. Bu sabah da binadan kopan parçalar sokağa döküldü. Tehlike halen devam ediyor. İçeride de derneğimize bağlı evraklarımız var. Burası dernek binası. Bizler de ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

Fatih’te çökme riski bulunan bina çevresinde önlem alındı

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