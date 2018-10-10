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Fatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

FATİH'te eğlence mekanlarına yapılan denetimde 43'ü yabancı uyruklu 46 kadın gözaltına alındı.

Fatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te eğlence mekanlarına yapılan denetimde 43'ü yabancı uyruklu 46 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlara 'Fuhuş'tan işlem yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan eğlence merkezleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda 7 Ekim Pazar gecesi saat 02.30-05.00 arasında genel asayiş denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında sokakta bulunan kişilerin üstleri aranarak şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Ekipler bazı işyerlerinde de aramalar yaptı. Polis ekipleri 9 eğlence mekanında 43'ü yabancı uyruklu toplam 46 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlara 'Fuhuş' suçundan işlem yapıldı.
Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen yabancı uyruklu 43 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındıFatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındıFatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındıFatih'te denetim: 46 kadın gözaltına alındı

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