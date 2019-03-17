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Fatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 03:44 | Son Güncelleme

Fatih’te polisi arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, üzerine çıktığı tekneden kendinizi denize attı.

Fatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardı

Fatih’te polisi arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, üzerine çıktığı tekneden kendinizi denize attı. Deniz polisi tarafından denizden çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02:30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haliç sahiline gelen genç burada bulunan teknelerin üzerine çıktı. Teknenin üzerine çıkarak bekleyen genç daha sonra polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerine gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipler, şahsın denize atlama ihtimaline karşı olay yerine deniz polisi ve sağlık ekiplerini istedi. Tekne üzerinde oturan genç daha sonra kendini Haliç’in soğuk sularına bıraktı. Deniz polisi tarafından çıkartılan şahıs kıyıya alındı. Baygın halde olan gence sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Fatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardı

Fatih’te denize atlayan genci deniz polisi kurtardı

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