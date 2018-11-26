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Fatih'te denize düşen kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Fatih Çatladıkapı sahildeki kayalıklarda oturan bir kişi denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) Fatih Çatladıkapı sahildeki kayalıklarda oturan bir kişi denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Deniz Polisi tarafından yapılan aramalar sonucunda kıyıya çıkarılan İran uyruklu olduğu öğrenilen kişi hastaneye kaldırıldı. Olay saat 13.30 sıralarında Çatladıkapı sahilde meydana geldi. İddialara göre İran uyruklu olduğu öğrenilen Jawad Jagri(21) kayalıklarda otururken birden ayağı kaydı ve denize düştü. Denize düşen Jagri boğulma tehlikesi geçirerek bir süre sonra su yüzeyinden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi denize düşen şahıs için arama çalışması başlattı. Dalgıç kıyafetleriyle arama yapan deniz polisi ekipleri kısa süre içerisinde denize düşen Jagri'yi bularak kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Jagri ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

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