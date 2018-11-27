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Fatih'te depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:58 | Son Güncelleme

Tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.

Bunun üzerine motorlu testereyle kepenkleri kesen ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştu.

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depo Fatih yangın

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