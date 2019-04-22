Fatih'te dernekten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir dernek binasından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalında yayınlanan program için Molla Gürani Mahallesi Akkoyunlu Sokağı'ndaki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi'nde yapılan çekim sırasında dernek binasına giren bir şüpheli, ekibin kamerasının lensini çaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, dernekte incelemelerde bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Programın kameramanlığını yapan Göksel Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğe çekim için gittiklerini ve koridordaki sehpanın üzerine bütün malzemeleri bıraktıklarını söyledi.

Üst katlarda çekim yaparken dışarıdan bir kişinin binaya girdiğini ve 9 bin lira değerindeki lensi alıp gittiğini anlatan Gül, "155'i aradık ve polis ekipleri gelip incelemelerde bulunduk. Daha sonra karakola gittik ve şikayetçi olduk. Hırsızın bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Şüphelinin dernek binasının giriş katına gelerek çantadaki lensi alıp dışarı çıkma anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

