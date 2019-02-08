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Fatih'te döküm imalathanesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan döküm imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan döküm imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eminsinan Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında çıktı. Evkaf Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki döküm imalatı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hanın gece bekçisi iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye erleri pencereden girdikleri iş yerinde alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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