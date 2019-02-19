Fatih’te döviz bürosunu soyma teşebbüsü

Fatih’te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 soyguncu, güvenlik kameralarına yansıdı. Başarılı olamayınca güvenlik kameralarını levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı
Olay, 10 Şubat tarihinde Mimar Kemalettin Mahallesinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. 4 soyguncu, seyyar merdiven ve levye ile, kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan zanlılar, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için bir süre uğraşan zanlılar, hedeflerine ulaşamayınca kaçmaya başladı. Bu sırada kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı.
Yaşanan soygun girişimi döviz bürosunun güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelilerden Moldova uyruklu A.U.(25)’yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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