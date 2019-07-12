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Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kuaför dükkanının önüne aracını park ettirmediği motosikletli kişi tarafından silahla vuruldu.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir kuaför dükkanının önüne aracını park ettirmediği motosikletli kişi tarafından silahla vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray Mahallesi, Manastır Rıfat Sokağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı işletmecisi Şemsettin Z., dükkanının önüne aracını park etmek isteyen kişiyi uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin tarafları yatıştırması üzerine sonlandı. İsmi öğrenilemeyen kişi bir süre sonra bu kez motosikletle olay yerine tekrar gelerek, silahla kuaför dükkanına birkaç el ateş etti. Saldırıda dükkan sahibi Şemsettin Z. yaralandı. Saldırgan ise, motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuaför ilk müdahalen in ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şemsettin Z:'nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuaförün uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen şüpheli, kuaför dükkanına doğru yöneliyor. Bir süre sonra silahın ateş almasıyla, sokaktakiler büyük korku yaşıyor. Şüpheli, sağa sola kaçmaya çalışan sokaktakilerin arasından karşı kaldırıma park ettiği motosiklete doğru yöneliyor. Şüpheli daha sonra motosiklete binerek, uzaklaşıyor.

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