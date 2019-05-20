Fatih’te dünyanın dört bir yanından gelen yetim çocuklar iftarda buluştu

Fatih Belediyesi, Yetim Vakfı işbirliği ile Ramazan ayının 15. gününde en anlamlı etkinliklerden birisine ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan ayının 15. gününde ‘Sokağıma şenlik geldi’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında aralarında dünyanın dört bir yanından gelen çocukların da bulunduğu bin 500 çocuğa ve ailelerine iftar sofraları kuruldu. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve milletvekilleri de katıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sokağıma şenlik geldi’ etkinliğinde buluştu. Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar birlikte oruç açtı.

“Yetim gülerse dünya güler diyoruz”

Yetim çocuklara 17 yıl boyunca en güzel hizmetleri sunduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Yetim gülerse dünya güler diyoruz. Bizler yetim peygamberin ümmeti olarak yetimlerine sahip çıkan bir devlet olduk. 17 yıldır partimizin kurulduğu günden bugüne, devletimiz özellikle yetim çocuklara en güzel hizmetleri sunarak ve sunduğu hizmetlerin kalitesini de artırarak da yetim çocuklarımıza en güzel hizmetleri sunan bir seviyeye getirdik” dedi.

“Yavrularımızın yüzünü güldürmek için elimizden geldiğince bir çaba içerisinde olacağız”

Belediye olarak yetim çocukların yüzünü güldürmek için çabalayacaklarını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bu yavrularımızı bu bilinci yaşatmaya çalışan, yeryüzündeki yetimlere sahip çıkmaya çalışan vakfımızın yöneticilerine çok teşekkür ederim. Yeni dönem belediyemizde de bugüne kadar olduğu gibi artırarak yavrularımızın yüzünü güldürmek için elimizden geldiğince bir çaba içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.