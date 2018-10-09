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Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:26 | Son Güncelleme

FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde ilçe genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi düzenledi.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde ilçe genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi düzenledi. Denetim kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, eğlence mekanlarında arama yaptı. Polis ekipleri denetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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