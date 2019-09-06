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Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bir binada fiber optik kablo döşeyen işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih’te bir binada fiber optik kablo döşeyen işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, Akşamsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi’ndeki bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir GSM şirketinde çalışan Azerbaycan uyruklu Rufat Fahradov (22), iş merkezine fiber optik kablo döşerken yaşanan kaçak nedeniyle akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar elektrik akımına kapılan gence ellerindeki sopalarla müdahaleye etmeye çalışsa da fayda etmedi. Binanın girişinde bulunan tabelanın üzerine düşen Fahradov, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından ceset bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 22 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren anneyi ambulansa bindirerek sakinleştirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rufat Fahradov’un cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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