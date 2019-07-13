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Fatih'te erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

Fatih'te erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karagümrük Mahallesi Zeynel Ağa Sokak'taki üç katlı apartmanın üst katındaki daireden koku geldiğini fark eden komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, dairede kolları ve bacakları bağlı bir erkek cesedi buldu.

Evden birkaç gündür koku geldiğini iddia eden komşular, dairede 60 yaşlarındaki M.Y'nin oturduğunu ifade etti.

Ceset, evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
erkek cesedi Fatih

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