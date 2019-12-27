Fatih'te eşini öldüren sanığın davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fatih'te eşi Şener Akyurt'u silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Temel Akyurt, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Temel Akyurt ile müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla maktulün olay tarihinde karı koca oldukları, olay günü taraflar arasında tespit edilemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın akabinde sanığın evde bulundurduğu ruhsatsız silahla eşine ateş ettiğini belirtti.

Savcı, sanığın yargılama aşamasında gerçekleştirdiği eylemi idrak ettiği ve savunmalarını yapabildiğini ifade ederek, "eşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan sanık Akyurt, beraatini talep etti.

Akyurt'un avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve bir dönem tedavi gördüğünü belirterek, "Müvekkilin rahatsız olduğunu ve bu nedenle haksız tahrik altında bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Müvekkilin ruhsal hastalığına dair bir hastaneye sevkini ve rapor aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.