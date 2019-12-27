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  4. Fatih'te eşini öldüren sanığın davasında karar

Fatih'te eşini öldüren sanığın davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:45 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te eşi Şener Akyurt'u silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Temel Akyurt, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Temel Akyurt ile müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla maktulün olay tarihinde karı koca oldukları, olay günü taraflar arasında tespit edilemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandığı, tartışmanın akabinde sanığın evde bulundurduğu ruhsatsız silahla eşine ateş ettiğini belirtti.

Savcı, sanığın yargılama aşamasında gerçekleştirdiği eylemi idrak ettiği ve savunmalarını yapabildiğini ifade ederek, "eşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan sanık Akyurt, beraatini talep etti.

Akyurt'un avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve bir dönem tedavi gördüğünü belirterek, "Müvekkilin rahatsız olduğunu ve bu nedenle haksız tahrik altında bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Müvekkilin ruhsal hastalığına dair bir hastaneye sevkini ve rapor aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Akyurt'u "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapse indirdi.

Sanığa ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Temel Akyurt'un 16 Haziran 2019'da eşi Şener Akyurt'u, ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın alınan beyanında, iş yerinde sorunlar yaşadığını, eşiyle 6 yıl önce kendisini aldattığından şüphelendiği için ayrıldıklarını ve sonra barıştıklarını ancak olaydan 15 gün önce aldatıldığına yönelik kuşkularının artması nedeniyle tartışmalarının arttığını söylediği belirtilmişti.

Sanığın ifadesinde, olay günü eşinin 18.00 sularında eve geldiğini, tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle sinirlenip koltuğun altında bulunan silahı çıkarıp eşine 4-5 el ateş ettiğini anlattığı kaydedilmişti.

İddianamede sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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