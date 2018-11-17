Fatih’te ev yangını

İSTANBUL (AA) – Fatih’te bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

