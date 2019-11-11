HABER

Fatih’te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.
Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar (56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip Fındıkzade Albayrak Camii’nde düzenlenen törene, aile dostu Serpil Alkan, Avukatı Aydın Egemen, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kardeşlerin naaşı alınan helalliğin ardından maskeli AFAD ekibi tarafından taşındı. Cenazeler defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

PARTNERBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliğiBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliği
Türkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü vedaTürkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü veda
Karacabey’de binlerce fidan toprakla buluştuKaracabey’de binlerce fidan toprakla buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş defnedildi

Türkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP'den sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.