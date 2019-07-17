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Fatih'te eve yapılan hint keneviri baskını kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

FATİH'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te eve yapılan hint keneviri baskını kamerada 

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Molla Gürani Caddesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 11 Temmuz'da eve yapılan baskında evde özel ışık düzeneği ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Evde bulunan Sencer Y. ile birlikte Muhammed Selim K. ve Hasan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 bin 800 gram Hint keneviri, bin 410 gram kurutulmuş Hint keneviri, 0,6 gram esrar, 1 adet hassas terazi, hint keneviri yetiştirmekte kullanılan sıvı gübre, sıvı hormon ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sencer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te eve yapılan hint keneviri baskını kamerada Fatih'te eve yapılan hint keneviri baskını kamerada

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