Fatih'te evin penceresinden giren hırsız kamerada

İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir daireye hırsızlık için giren şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartmana tırmanarak, evin penceresinden girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 12 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay 16 Temmuz'da Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Abdul Gaffur Ç.(18) 17 Temmuzda yakalanarak, gözaltına alındı. 12 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Abdul Gaffur Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şüpheli hırsızlık yapacakları daireye doğru yürüyor. Şüphelilerden Abdul Gaffur Ç. apartmana tırmanarak, 3'üncü kattaki daireye çıkıyor. Şüpheli pencerenin sinekliğini söküp, aşağıda bekleyen diğer şüpheliye veriyor. Şüpheli daha sonra pencereden daireye giriyor.

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