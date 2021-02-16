HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te feci kaza kamerada

Fatih’te feci kaza kamerada

16.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı.

İstanbul Fatih’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hızla gelen otomobilin Atatürk Bulvarı Caddesi’nden Aksaray istikametine doğru giderken bir anda refüje çarptığı görüldü. Otomobil çarpmanın şiddeti ile metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ve bir arkadaşı yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü ile arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değilİkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil
Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?

En Çok Okunan Haberler

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.