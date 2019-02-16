HABER

Fatih'te gece kulübündeki silahlı kişilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:46 | Son Güncelleme

İş yeri çalışanlarıyla tartışan ve gelişigüzel ateş açan iki şüpheliden biri teslim olurken diğeri kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gece kulübünün çalışanlarıyla tartışan ve gelişigüzel ateş açan iki şüpheliden biri teslim olurken diğeri arka kapıdan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki gece kulübüne dün akşam saatlerinde gelen iki kişi, bir süre sonra çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Sabaha doğru yeniden gece kulübüne gelen ve silahlı oldukları belirtilen şüpheliler, iş yeri çalışanlarıyla tartıştı.

Şüphelilerin gece kulübünden ayrılmaması üzerine dışarı çıkan personel, polise haber verdi. İş yerinden çıkmayan ve polisleri gören şüpheliler gelişigüzel ateş açtı.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği gece kulübünün çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin çağrıları üzerine içeride bulunan şüphelilerden biri teslim oldu. Diğer şüpheli de arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

PARTNERDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındıDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındı
18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor: Duvalı Tatlı18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor: Duvalı Tatlı
Eski fotoğraflardan ek iş çıktıEski fotoğraflardan ek iş çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih gece kulübü operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.