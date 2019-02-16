Fatih'te gece kulübündeki silahlı kişilere operasyon

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gece kulübünün çalışanlarıyla tartışan ve gelişigüzel ateş açan iki şüpheliden biri teslim olurken diğeri arka kapıdan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki gece kulübüne dün akşam saatlerinde gelen iki kişi, bir süre sonra çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle iş yeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Sabaha doğru yeniden gece kulübüne gelen ve silahlı oldukları belirtilen şüpheliler, iş yeri çalışanlarıyla tartıştı.

Şüphelilerin gece kulübünden ayrılmaması üzerine dışarı çıkan personel, polise haber verdi. İş yerinden çıkmayan ve polisleri gören şüpheliler gelişigüzel ateş açtı.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği gece kulübünün çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin çağrıları üzerine içeride bulunan şüphelilerden biri teslim oldu. Diğer şüpheli de arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

