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FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 06:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te gece saatlerinde iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 3 kardeşten 2'si son anda kendilerini dışarı atarken, içeriden çıkmayı başaramayan ağabeyleri ise yanarak feci şekilde can verdi.

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaledibi Sokak'ta bulunan iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi daha sonra da hemen yanındaki bir başka gecekonduyu da sardı. Komşularının evlerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevlerin arasında kalan İbrahim Öztü, Necdet Öztü kendilerini son anda dışarı atarken ağabeyleri Bülent Öztü ise çıkamayarak alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de dumandan hafif şekilde etkilenen Necdet Öztü'yü ayakta tedavi ederken, yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan İbrahim Öztü'ye ilk müdahaleyi yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından polis ekipleri yangın çıkan gecekonduda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin incelemesini bittikten sonra Bülent Öztü'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Gecekondunun alev alev yanması
- İtfaiyenin müdahalesi
- Evden çıkan yaralıların görüntüsü
- Polisin olay yeri çalışması
- Cenaze aracından görüntü
- Genel ve detaylar

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