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Fatih’te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih’teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih’teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu’na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 7 bin 618 oyu saymak için içeriye girdi.
Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin itirazları üzerine Fatih’te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrardan sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu önüne gelen ilçe seçim kurulu üyeler, 7 bin 618 oyu tekrardan saymak üzere içeriye girdi. Polis kontrolü eşliğinde içeriye giren ilçe seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcileri, geçersiz oyların sayımına başladı.

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