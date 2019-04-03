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FATİH'TE GEÇERSİZ SAYILAN 7 BİN 618 OYUN YENİDEN SAYIMINA BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun, Fatih'in de aralarında bulunduğu ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılması kararı üzerine, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz olan 7 bin 618 oyun yeniden sayılmasına başladı.  YSK, AK Parti'nin itirazları üzerine, Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verdi.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun, Fatih'in de aralarında bulunduğu ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılması kararı üzerine, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz olan 7 bin 618 oyun yeniden sayılmasına başladı.
YSK, AK Parti'nin itirazları üzerine, Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine Fatih İlçe Seçim Kurulu yetkilileri oyların bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksine geldi. İlçe Seçim Kurulu başkanı olarak görevli hakim nezaretinde, spor salonunun seçim gecesi mühürlenen bir kapısı saat 16.00 sıralarında açılmasıyla, görevliler toplu olarak içeriye girdiler. İlçe seçim kurulu görevlileri ve parti temsilcileri geçersiz sayılan 7 bin 618 oyu inceleyerek tekrar sayma işlemine başladı. Partililerin ise Fatih Spor Kompleksi girişindeki bekleyişleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Seçim kurulu üyelerinin araçlarla içeriye girmesi
-Parti temsilcilerinin kimlik kontrolünden geçirilmesi
-Temsilcilerin salona götürülmesi
-Spor kompleksinden görüntü
-Dışarıda bekleyen partililerden görüntü
-Genel ve detaylar

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