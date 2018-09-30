Fatih'te helikopter destekli asayiş denetimi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevre ilçelerden polislerin de desteğiyle gece saatlerinde Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde "Ulubatlı-6" adı verilen genel asayiş denetimi düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde yakalandı.
Denetimde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri daha önce belirlenen adreslere baskın düzenleyerek aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda polis ekipleri odaları didik didik ararken, bir odada bulunan yatağın altından pompalı tüfek ve fişekler bulundu. Polis ekiplerinin diğer adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı bazı şüphelier gözaltına alındı. Polis ekiplerinin denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)
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