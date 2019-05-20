Fatih’te içerisinde yaklaşık 4 kilo altın olduğu iddia edilen bir otomobile silahlı soygun gerçekleştirildi. Araca silahla ateş açan şahıslar, altınları alarak kayıplara karıştı.

Fatih\u2019te i\u00e7erisinde yakla\u015f\u0131k 4 kilo alt\u0131n oldu\u011fu iddia edilen bir otomobile silahl\u0131 soygun ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Araca silahla ate\u015f a\u00e7an \u015fah\u0131slar, alt\u0131nlar\u0131 alarak kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.PARTNERA\u011f\u0131r Ya\u015famlar'\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fc 155 kilo vermi\u015fti ama...F\u0131rt\u0131na Vadisi'nde ka\u00e7ak yap\u0131lar\u0131n y\u0131k\u0131m\u0131 \u00f6ncesi gerginl\u0131k5 ilde FET\u00d6 operasyonu: 15 asker g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 (2)
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