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FATİH'TE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: BİRİ HAMİLE 4 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 00:38 | Son Güncelleme

Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri 8 aylık hamile iki kadın, biri çocuk 4 kişi yaralandı.  Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ışıklarda meydana geldi.

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri 8 aylık hamile iki kadın, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rüstem Teymus kontrolündeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile 34 JZ 5803 plakalı Wasim Hafız yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Raghan Chribati, Malak Mirte ve 14 yaşındaki Maram Mirzo ile minibüs sürücüsü Rüstem Teymus yaralandı. Otomobilde sıkışan hamile kadın için çevredekiler seferber olurken, Chribati olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ambulanslarla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk yaşanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüleri
-Görgü tanığı röp.
-Genel ve detaylar

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