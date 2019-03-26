FATİH'TE İKİ GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA))

Fatih'te, iki gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, gecekondulara bitişik apartmandakiler tahliye edildi. Yangında kuşlarını kurtaran bir vatandaş, "Başka kurtaracak kimse kalmamıştı. Ben de kuşlarımı kurtardım" dedi.

Yangın, Katip Kasım Mahallesi, Sepetçi Selim Sokağı'nda bulunan bir gecekonduda, saat 19.30 sıralarında başladı. Yangın daha sonra bitişikteki bir başkan gecekonduya sıçradı. Yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Fatih, Eminönü ve Bakırköy İtfaiyelerinden çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gecekonduların yanındaki apartmanda bulunan kişileri tedbir olarak tahliye etti. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ardından bir süre de soğutma çalışması yapıldı. Metruk gecekondularda evsiz kişilerin yaşadığı öğrenilirken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.