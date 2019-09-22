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Fatih’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 05:05 | Son Güncelleme

Fatih Aksaray’da, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Fatih’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 yaralı

Fatih Aksaray’da, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada ikisi Türk vatandaşı biri Irak uyruklu kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Irak uyruklu şahsa, başka olaydan dönen sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, saat 01.30 sularında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi belirlenemeyen iki Türk vatandaşı, biri Irak uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Karnından bıçaklanan Irak uyruklu şahıs, ağır yaralanarak Sofular Caddesi’ne doğru gittiği sırada Aksaray Metrosu önünde kanlar içinde yere yığıldı.
Ambulans geç geldi, başka olaydan gelen ambulans müdahale etti
Kavganın ihbar edilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı sokağa gelen ambulans, yaralı iki Türk vatandaşı hastaneye kaldırdı. Sofular Caddesi’ne yürürken yere yığılan yaralı için ambulans istendi. Ancak olay yerine sağlık ekipler geç gelince, bu sırada evden hastaneye hasta götüren sağlık ekipleri, kanlar içinde yığılan yaralıya müdahale etti. Bir süre yaralının başında bekleyen ekipleri, ambulansın gelmesiyle yaralıyı teslim etti. Irak uyruklu yaralı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir kişi gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik kamerası ve şüpheliler üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis karakoluna götürülerken, diğer şüpheliler üzerindeki çalışması sürüyor.

Fatih’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 yaralı

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