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FATİH'TE IRAKLI TURİSTLERİ SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

  Fatih'te Iraklı turistleri 'silkeleme' yöntemiyle soyan 4 şüpheli, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te Iraklı turistleri 'silkeleme' yöntemiyle soyan 4 şüpheli, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre 18 Ekim 00.30 sıralarında vatandaşları durdurarak konuşmaya çalışan ve rahatsız eden 4 kişiden şüphenilmesi üzerine güven timleri bu kişileri takibe aldı. 2 saat süren takip sonrası şüphelilerin Irak uyruklu H.F.O.A.'yı (38) sıkıştırarak durdurması ve Iraklı turiste sarıldıktan ve kemer kısmını tutarak salladıktan sonra 'silkeleme' ismi verilen yöntemle cebindeki paraların aldıklarının görülmesi üzerine şüphelilere müdahale edildi. Şüphelileri kıskıvrak yakalayan güven timleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.H.G (39), E.Ç(23), M.Ş,(37) ve A.E (22) üzerinden 95 TL ve 130 bin Irak dinarı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin vatandaşları rahatsız etme anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelilerin turistlere yaklaşması
-Yakalanan şüphelilerin götürülmesi

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