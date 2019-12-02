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Fatih'te İranlı bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 00:45 | Son Güncelleme

FATİH Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

Fatih'te İranlı bir kişi ölü bulundu

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) FATİH Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21:30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Sayid Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi. Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te İranlı bir kişi ölü bulundu

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