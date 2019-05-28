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Fatih’te iş adamını yumruklayıp gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Fatih’de tekstil işiyle uğraşan iş adamını yumruklayan zanlılar, elindeki poşette bulunan 130 bin dolar ve 12 bin avroyu gasp etti.

Fatih’de tekstil işiyle uğraşan iş adamını yumruklayan zanlılar, elindeki poşette bulunan 130 bin dolar ve 12 bin avroyu gasp etti. Tek yumrukla yere yığılan adamın gasp edilme anı kameralara yansıdı. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Fatih Mesih Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işiyle uğraşan iş adamı H.Ç., kendine ait iş yerlerinden kiraları topladıktan sonra bir poşete koydu. Ardından para dolu poşetle birlikte yürümeye başlayan adamın yanına 3 şahıs yaklaştı. Bir süre adamı takip eden şüphelilerden biri güpegündüz cadde ortasında iş adamına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere kapaklanan adam, bir süre daha darp edildikten sonra elindeki para dolu poşet şahıslar tarafından çalındı. Karışıklıktan faydalanan şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Farklı yönlere kaçan şüpheliler izlerini kaybettirirken, iş adamı H.Ç. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp anı ise kameralara yansıdı.

Tek yumrukla nakavt ettiler
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, otomobille şüphelilerin gittiği adresi belirledi. Kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için 26 Mayıs 2019 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden Nizamettin M.(27) Küçükçekmece’deki evinde, Rakip İ.(27) Halkalı’da bir alışveriş merkezinin önünde, İbrahim O.(27) ise Halkalı’da çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alındı.

1 haftada 100 bin dolar harcamışlar
Şüphelilerden Niamettin M.’nin evinde yapılan aramada gasp edilen paranın 27 bin 500 dolar ile 3 bin 800 avro ele geçirildi. Polis paranın geri kalan kısmını bulmak için operasyonları sürdürürken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen paralar ise şubede sergilendi.

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