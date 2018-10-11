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Fatih'te iş hanında yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

FATİH'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yol çatı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yol çatı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü Mercan Mahallesi Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında saat 20.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı iş hanının çatısında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih ve Eminönü itfaiye gruplarından ekipler, iş hanının çatısından yükselen alevleri söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunanların panikle sokağa döküldüğü yangında sağlık ekipleri de tedbir olarak olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş hanında hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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