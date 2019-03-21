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Fatih'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın altında bulunan pasaj içerisindeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın altında bulunan pasaj içerisindeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın Fatih, Şehremini Mahallesi'nde gece saat 00:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Başvekil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın alt katındaki bilgisayar dükkanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de olay yerinde hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan iş yerindeki yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken bilgisayar dükkanında hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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