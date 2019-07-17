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Fatih'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

FATİH'te çanta imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Fatih'te iş yeri yangını

Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te çanta imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde çalışan bir kişi yaralanırken, yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri ise dumandan etkilendi.
Yangın, Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında iş yerinde çalışan bir kişi yaralanırken, bazı itfaiye erleri ise dumandan etkilendi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında sonucu iş yerinde hasar oluştu.

"TAMAMEN YANMIŞSA 300 BİN DOLAR ZARARIMIZ VARDIR"
İş yeri sahibi Mehmet Bengi, “İçeride kemer imalatı yapılıyor. Plastik türü malzemeler olduğu için uzun sürdü. Elektrikli bisikletle başlamış. Ben yoktum da eleman öyle söylüyorum. Burası hem imalat hem depo, içerideki malzemeler tamamen yanmışsa 300 bin dolar zararımız vardır" dedi.

(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber)Fatih'te iş yeri yangını(Geniş Haber)Fatih'te iş yeri yangını(Geniş Haber)Fatih'te iş yeri yangını(Geniş Haber)Fatih'te iş yeri yangını

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