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Fatih’te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 01:07 | Son Güncelleme

Fatih’te bir iş yerinde yangın çıktı.

Fatih’te bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, gece 00.00 sıralarında Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı iş yerinin dördüncü katında yanma oluştu. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Olay anı cep telefonu kamerasında
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde iş merkezinin dördüncü katının alevler içinde yandığı görülüyor. İlk müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerçekleştirerek yangını söndürüyor.

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