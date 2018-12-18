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Fatih'te itfaiyeci intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Fatih'te Beyoğlu İtfaiye İstasyonunda görevli itfaiye eri Selim Y.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te Beyoğlu İtfaiye İstasyonunda görevli itfaiye eri Selim Y. (44), annesinin yaşadığı evin bodrum katında intihar etti. Olay Mevlanakapı Mahallesi Mimar Acem Cami Sokak'ta meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası itfaiye eri Selim Y. sabah saatlerinde annesinin Fatih'teki evinin bodrum katında apartman sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı. Selim Y.'nin ölüm haberini alan meslektaşlarının üzgün olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. "ÇOK NEŞELİ, KONUŞKAN, HÜRMETKAR BİRİYDİ" Mahalle sakini Nuray Ayhan, “Çok iyiydi. 15 yıldır aynı binada oturuyorduk. Sorunsuz biriydi. İtfaiye eriydi. Çok neşeli, konuşkan, hürmetkar biriydi. İntihar etmesi için nasıl bir sebep oldu? Bilemiyorum. Bodrum katında bulmuşlar. Dün gece eve gelmemiş. Ailesi aramaya çıkmış. Sabah bulmuşlar. Evli ve iki çocuğu vardı " dedi.

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