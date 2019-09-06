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Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

FATİH'te kablo döşeyen Azerbaycan uyruklu bir işçi, binanın elektrik sistemindeki elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te kablo döşeyen Azerbaycan uyruklu bir işçi, binanın elektrik sistemindeki elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Rufat Fahradov, 5 katlı iş merkezine fiber optik kablo döşerken binanın giriş kısmında bulunan beton gölgelikteki elektrik akımına kapıldı. Fahradov'un mesai arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahradov'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri beton gölgeliğe düşen cesedin kaldırılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracına taktıkları bir aparat yardımıyla gölgelikte bulunan cesedi aşağıya indirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Fahradov'un cesedi cenaze aracına konularak incelenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 22 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

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Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 
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