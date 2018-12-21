HABER

Fatih'te kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Fatih'te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.  Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin yurt dışından gelişlerinde satın aldıkları içkileri otellere sattığı yönünde ihbar aldı.

Fatih'te yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri otellere satan 1'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin yurt dışından gelişlerinde satın aldıkları içkileri otellere sattığı yönünde ihbar aldı. Ekipler şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 otelle iletişim halinde olduklarını belirledi. Bunun üzerine Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pazartesi günü otellere düzenledi. Operasyonda Ukrayna uyruklu I.B. ile M.F.K., G.Y., R.E., T.D. ve B.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde 364 şişe içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Kanseri yendi, 'Sevgilim Lenfoma' adlı kitap yazdıKanseri yendi, 'Sevgilim Lenfoma' adlı kitap yazdı
Arda'nın solunum cihazına ihtiyacı varArda'nın solunum cihazına ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedanur Güzel davasında yeni gelişme!

Sedanur davasında yeni gelişme!

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara-Eskişehir hattında tren kazası son anda önlendi!

Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.