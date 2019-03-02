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Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra satacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Seçim çalışmaları kapsamında kadın sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle buluşan AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, kadınlara özel yeni projesinden bahsetti.

Seçim çalışmaları kapsamında kadın sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle buluşan AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, kadınlara özel yeni projesinden bahsetti. Kadınlara özel butik noktalar belirlediklerini ifade eden Turan, “Bir butik bir yer halinde burada hanımefendiler gelecekler, hocalarıyla eğitim alacaklar, üretim yapacaklar, yaptıklarını sertifikalandıracaklar. Haftanın 1 ya da 2 günü hanımefendilerin orada sertifikalı ürünlerini satacakları birkaç nokta düşünüyoruz” diye konuştu.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında kadın sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, programa kendini tanıtarak başladı. Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Turan, Fatih’in en büyük sorununun insansızlaşma olduğunu ve insanların Fatih’den uzaklaştığını belirtti. Öte yandan, kadınlara özel proje hazırladıklarını dile getiren Turan, kadınların yaptıkları el ürünlerinin satılabileceği butik yerler planladıklarını belirtti. Turan, hocalar eşliğinde yapılan el işlerinin kadınların ekonomisine katkı sağlamak açısından önemli olduğunu belirterek, “Bir butik bir yer halinde burada hanımefendiler gelecekler, hocalarıyla eğitim alacaklar, üretim yapacaklar, yaptıklarını sertifikalandıracaklar. Haftanın 1 ya da 2 günü hanımefendilerin orada sertifikalı ürünlerini satacakları birkaç nokta düşünüyoruz” dedi.

“Fatih’i bekleyen asıl tehlike Fatih’in insansızlaşma sorunudur”
Fatih’i bekleyen en büyük sorunun insansızlaşma olduğunu ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “50 yıl sonrasında Fatih’e bakalım. Fatih’i bekleyen asıl tehlike Fatih’in insansızlaşma sorunudur. Fatih’in belli bölgeleri şu anda insansızlaşmaktadır. Aile yaşantısı yok olmaktadır. Bir turistik muhit haline dönmektedir. Gece nüfusu sıfıra inip, gündüz nüfusu ise milyonlarla ifade edilen bir yere dönmektedir. Bizim şaheserimiz, yeryüzünde bu milletin oluşturduğu şaheser, Süleymaniye Camii’dir. Ama şu anda Süleymaniye’nin etrafında insan yaşamı kalmamıştır, cemaatsizdir. Süleymaniye kafeleriyle anılıyor şu an. Yeni dönemde Fatih, mutlak surette daha güvenli bir şehir olmak zorundadır” diye konuştu.

“Hanımefendilerin orada sertifikalı ürünlerini satacakları birkaç nokta düşünüyoruz”
Kadınlar için oluşturdukları projeden bahseden Turan, “İSMEK’in, halk eğitim merkezlerinin, Fatih Belediyesi’nin yaptığı işler var. Hanımefendilerinin el işleri yaptığı işler var. Bunları geliştireceğiz, sadece hanımefendiler için olacak. Bir butik bir yer halinde burada hanımefendiler gelecekler, hocalarıyla eğitim alacaklar, üretim yapacaklar, yaptıklarını sertifikalandıracaklar. Haftanın 1 ya da 2 günü hanımefendilerin orada sertifikalı ürünlerini satacakları birkaç nokta düşünüyoruz” dedi.

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