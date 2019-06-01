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Fatih'te Kadir Gecesi programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:31 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğü'nün Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlediği programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Fatih Camisi’nde program düzenledi.

İftar sonrası başlayan programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Cami avlusunda ise vatandaşlar tarafından lokum dağıtıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

Programda konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Kadir Gecesi'nin Kur’an’ın indirildiği gece olduğunu vurguladı.

Bu gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu gece dünyanın farklı yerlerinde feryad-ı figan eden, ağlayana anaları, yetimleri, kalp gözüyle duyma gecesi, onlara gönüllerimizi açma, onlarla bir olma duygusunu yaşama gecesidir. Bu gece yüce Mevlanın bize lütfettiği nimetleri paylaşma gecesidir. Malın şükrü vermekle olur, verdikçe artar. Bu gece geçmişin hesabını yapma gecesidir. Ne kadar ömür yaşadıysak onun muhasebesini yapma, yanlışlar varsa düzeltme, güzellikler varsa artırma gayreti içerisinde olma gecesidir. Bu gece Rabbimizden af dileme, rahmet kapısına varma gecesidir. Bu gece ana ve babalarımızın hatır ve gönüllerini alma gecesidir. Bu gece Mevla’ya el açma, yalvarma gecesidir." dedi.

Konuşmanın ardından, program Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’nun yaptığı duayla tamamlandı.

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Fatih Camisi kadir gecesi

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