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Fatih’te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:07 | Son Güncelleme

Fatih’te kafede oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Milet Caddesi’nde bulunan bir kafede yaşandı.

Fatih’te kafede oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Milet Caddesi’nde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kafede oturan bir kişi, araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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