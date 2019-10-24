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Fatih’te kafede uyuşturucu madde alışverişi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Fatih’te, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih’te kafede uyuşturucu madde alışverişi

Fatih’te, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Kafedeki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Aksaray İnkilap Caddesi üzerinde devriye atan gece bekçileri, 1 Ekim akşamı şüphe üzerine durdurdukları Mustafa U. (44) isimli şahsın elindeki poşette arama yaptı. Poşet çantada yapılan aramada, daralı ağırlığı 490 gram gelen metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan U., işlemlerinin ardından polise teslim edilirken, emniyette sorguya alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi bir kafede buluştukları İran uyruklu Sajad K. (32) adlı kişiden temin ettiğini itiraf etti.
Yapılan itirafın ardından söz konusu işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirledikleri İranlı Sajad K.’yı aynı gece Aksaray’da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette iki gün boyunca ifadeleri alınan İranlı Sajad K. ile Mustafa U., 3 Ekim Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece , ’Uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan, adı açıklanmayan bir kafeteryada buluşan uyuşturucu satıcısı İran uyruklu Sajad K. ile alıcı Mustafa U. arasındaki uyuşturucu alışverişi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeteryada bir araya gelen 3 kişiden Mustafa U., masada oturan İranlı Sajad K.’den aldığı uyuşturucu madde bulunan poşet çantayı alarak üzerinden çıkardığı montuyla örtüyor. Daha sonra her iki şüpheli, alışverişin ardından kafeden birlikte çıkarak ara sokaklara dağılıyor.

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