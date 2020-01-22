Fatih’te kavgayı ayıran gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

Fatih’te iki kadın ve bir erkek arasındaki kavgaya müdahale ettiği esnada 24 yaşındaki Yunus Emre İzol’un bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanık, müebbet hapse mahkum edildi. Sanığın cezasına indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Fatih’te 27 Ocak 2018 tarihinde 23.00 sıralarında iki kadın ve bir erkek arasında yaşanan kavgaya müdahale ettikleri sırada 24 yaşındaki Yunus Emre İzol’un bıçaklanarak hayatını kaybetmesi ve Uğur Taşkın ile Abdülhamit Akın’ın yaralanmasına ilişkin sanık Ayhan Arslan’ın ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet ile 18 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arslan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre İzol’un annesi Sunay İzol ile Hacı İzol ve müşteki Uğur Taşkın ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Görüntülerin izlenmesine ilişkin talep reddedildi

Mahkeme başkanı, sanık Ayhan Arslan’ın avukatının olay öncesi ve sonrasına ait görüntü kayıtlarının karardan önce mahkemece duruşmadan önce izlenmesine ilişkin talepte bulunduğunu kaydetti. Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mütalaanın verilmiş olması ve talebin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle oy birliğiyle reddine hükmetti.