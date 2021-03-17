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  4. Fatih’te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

Fatih’te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

17.03.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bir araçla çarpışarak kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fatih’te bir araçla çarpışarak kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Topkapı istikametine giden kadın sürücünün kullandığı 10 DBU 42 plakalı Ford Fiesta marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 DK 8450 plakalı Renault Latitude markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla attı, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Millet Caddesi Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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